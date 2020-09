1,5 Milliarden für Minsk

Die Präsidenten von Russland und Belarus haben sich am Montag erstmals seit dem Beginn der Protestwelle in Belarus getroffen. Nach dem vierstündigen Treffen in Putins Sommerresidenz in Sotschi wurde als einziges konkretes Ergebnis mitgeteilt, dass Minsk einen russischen Staatskredit in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar erhält. Zur Auflösung der innenpolitischen Krise drängte Putin seinen Gesprächspartner zur Aufnahme eines »politischen Dialogs« über eine »Überarbeitung« der belarussischen Verfassung. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt absolut zweckmäßig, so Putin nach Auskunft seines Sprechers Dmitri Peskow.

Verhandlungen der belarussischen Führung mit russischen Banken über eine Umschuldung der dieses Jahr fälligen Auslandsschulden in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar sind schon seit geraumer Zeit im Gang. Ob der jetzige Kredit darüber hinaus gewährt wird oder einfach Russland seinen Geschäftsbanken einen Teil des Ausfallrisikos abnimmt, wurde zunächst nich...