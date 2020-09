»Simulation von Menschlichkeit«

Fast im Stundentakt erreichen alarmierende Berichte über die Not der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos die deutsche Öffentlichkeit. Auch knapp eine Woche nach den Bränden im Lager Moria leben dort Tausende auf der Straße, sind unzureichend mit Nahrung und Wasser versorgt. Von dieser Not offenbar unbeeindruckt, setzten Regierungspolitiker im 1.800 Meter Luftlinie entfernten Berlin am Montag das Gefeilsche darüber fort, wie viele denn nun herausgeholt werden sollen. Gegen Mittag verkündeten die Nachrichtenagenturen eine neue Zahl, auf die sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) verständigt hätten.

Rund 1.500 Migranten von den griechischen Inseln sollen laut dieser Einigung in Deutschland aufgenommen werden. Zusätzlich zu den 100 bis 150 Minderjährigen, deren Aufnahme Seehofer bereits am Freitag zugesagt hatte. Bei der Absprache zwischen Seehofer und Merkel gehe es um 400 Familien, deren Asylersuchen bereit...