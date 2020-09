»Die malische Bevölkerung wird nicht passiv warten«

Drei Tage lang hat die derzeitige Militärführung (»Nationales Komitee zur Errettung des Volkes«, CNSP) in Mali die Vorstellungen über die Zukunft des Landes von nahezu 500 Delegierten von Parteien und Initiativen aus allen Regionen und Gesellschaftsschichten angehört. Die zuvor von den Militärs bestellten Experten und fünf Arbeitsgruppen sollten in Bamako eine Charta erarbeiten. Allein der Modus der Einladung ließ erkennen, dass das CNSP die »Bewegung 5. Juni – Sammlung der patriotischen Kräfte« (M5-RFP) nicht als den zivilen Arm des Übergangs ansieht, was viele angenommen hatten.

Der CNSP musste die Konferenz sogar verschieben, weil »M5-RFP« nicht mal eingeladen war. Vor dem Kongresszentrum wurde unter Tränengas skandiert: »M5, M5, die Revolution wird uns nicht genommen.«

Die Militärführung hat zum Abschluss erklärt, dass sie nach 18 Monaten Wahlen abhalten will, die Übergangsregierung 25 Minister umfasst und nach ihrem Gusto einen 121 Personen umfassend...