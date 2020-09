Ewiges Leben

»Ich habe mein Schach von der Literatur auf das Biologische verlegt, damit das Spiel ehrlicher wird«, verkündete der russische Dichter Ossip Mandelstam (1891–1938). Die Biologen wissen um das ewige Leben, aber ohne Hoffnung. So schreibt z. B. der deutsch-amerikanische Rabenvogelforscher Bernd Heinrich in »Leben ohne Ende« (2019): »Alle Lebewesen haben ein Leben nach dem Tod, das uns ständig umgibt, aber im Verborgenen stattfindet. Der Tod verknüpft die Leben miteinander wie Glieder einer unendlichen Kette: Was stirbt, aufersteht zu neuem Leben.«

Das alte Leben endet innen mit dem Aussetzen von Herzschlag und Atmung, die Zellmembranen beginnen zu lecken, die sonst das Immunsystem verteidigenden Makrophagen gehen mangels Sauerstoff im Blut zugrunde, die Bakterien im Darmtrakt dringen in den übrigen Körper ein und setzen den Fäulnisprozess in Gang.

Von außen kriechen derweil Gold- und Fleischfliegen in den toten Körper, wo sie ihre Eier ablegen, ihre Jungen ...