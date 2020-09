Leerer Briefkasten am Montag

Ab geht die Post! Sagt man ja so. Beim gleichnamigen Konzern mit dem Appendix »AG« stimmt das nur noch mit Abstrichen. Ab gehen bei dem vor allem die Profite. Allein im zweiten Quartal 2020 konnte der »gelbe Riese« seinen operativen Gewinn um 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 912 Millionen Euro steigern. Und das während der Pandemie. Das freut die Anleger und ärgert Großmütterchen, die fürs Verschicken eines Standardbriefs 80 Cent berappen muss. Ein klarer Fall von Abzocke, findet auch der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), der unlängst einen Antrag auf rückwirkende Senkung der Portopreise stellte. Zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVG) schon die vorangegangene Erhöhung von 2016 als rechtswidrig eingestuft. Derzeit befasst sich die Bundesnetzagentur mit der Streitsache – Ausgang offen.

Dafür hat die Deutsche Post die nächste Zumutung in petto. »Für uns stellt sich schon die Frage, ob wir in Deutschland am Montag eine fl...