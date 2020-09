Sich über das Recht stellen

Während die USA derzeit versuchen, den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, in London in einem »Spionage«-Prozess mit allen Mitteln in die Knie zu zwingen, arbeiten sie unverfroren daran, ihre umfassende Überwachung des Journalisten unter den Tisch zu kehren. Vergangenen Donnerstag berichtete die spanische Tageszeitung El País, dass sich die US-Behörden weigern, Informationen zum in Spanien anhängigen Verfahren gegen die Sicherheitsfirma Undercover (UC) Global herauszugeben, die Assange in seinem politischen Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London zwei Jahre lang auf Schritt und Tritt ausspioniert hatte.

Vor einem Jahr hatte Assange Strafanzeige gegen UC Global eingereicht, der Fall wird seither vor dem spanischen Nationalen Gerichtshof verhandelt. Assanges Verteidigungsteam sieht in dem Prozess, vor allem wegen des illegalen Ausspionierens des Mandatsverhältnisses, eine Möglichkeit, das US-Auslieferungsverfahren zu stoppen...