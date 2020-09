Re: Luftfahrt am Boden

Wie geht’s weiter mit dem Fliegen?

Der Flughafen München erreichte im letzten Jahr Rekorde und zählt zu den verkehrsreichsten Drehkreuzen in Europa. Doch im Mai 2020 herrscht hier so etwas wie wunderbare Ruhe. Die Flieger: am Boden. Auch die Infrastruktur ist eingeschlafen: die Check-ins, die Gepäckabfertigung, Geschäfte und Restaurants sowie Busse und Taxen. Was bedeutet der Stillstand der Jobmaschine Flughafen für die Menschen, deren Existenz am Flughafen hängt?

Arte, 19.40 Uhr

The Killing of a Sacred Deer

Der 16jährige Martin, dessen Vater bei einer Herzoperation starb, sucht den Kontakt zu dem Chirurgen Steven Murphy und drängt sich langsam in dessen Familie. Nachdem Stevens Sohn ...