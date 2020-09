Der Paukenschlag

Vor 90 Jahren – zehn Jahre nach ihrer Gründung und drei Jahre vor der Machtübertragung an Adolf Hitler – gelingt jenen, die sich demagogisch als »nationalsozialistisch« bezeichnen und eine faschistische Diktatur anstreben, ein erster großer Erfolg: Nahezu sechseinhalb von 35 Millionen Wählern votieren für die NSDAP, darunter viele Neu- und bisherige Nichtwähler. Noch im Mai 1928 hatten sich nur rund 800.000 für sie entschieden. Jetzt erhöhte sich ihr Stimmenanteil auf 18,3 Prozent. Mit einem Schlag ist sie die zweitstärkste Partei. Sie verfügt nun über 107 Sitze im höchsten deutschen Parlament, 95 mehr als zuvor. Die größten Zugewinne kann sie in Nord- und Ostdeutschland verbuchen. In Schleswig-Holstein steigt ihr Anteil von vier sogar auf 27 Prozent. Auch in Ostpreußen, Pommern, in der Provinz Hannover und in Mecklenburg erreicht sie jeweils über 20 Prozent.

Herbe Verluste erlitt die rechtsliberale Deutsche Volkspartei (DVP), deren Anteil von 8,7 auf 4,5...