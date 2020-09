Aufruf zu internationaler Zusammenarbeit

Die Volksrepublik China und Russland haben alle Staaten zur Aufrechterhaltung von Multilateralismus und zum Kampf gegen Protektionismus und Hegemoniebestrebungen aufgerufen. In einer gemeinsamen Stellungnahme im Anschluss an ein Treffen von Chinas Außenminister Wang Yi und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow im Rahmen eines Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Moskau hieß es am Freitag dazu, die »internationale Gemeinschaft« müsse ihre Zusammenarbeit verstärken, um »gegenwärtigen Bedrohungen und Herausforderungen« entgegenzuwirken, und für »globale politische Stabilität und wirtschaftlichen Wiederaufbau« werben. Das berichtete die chinesische Tageszeitung Global Times am späten Freitag abend.

Das »Festhalten an der Mentalität des Kalten Krieges«, die »Verschärfung des Wettbewerbs...