Freiheit für Assange!

Beginnen wir mit den grundsätzlichen Fragen: Wer ist Julian Assange? Und warum ist sein politischer Kampf für uns alle von Bedeutung? Der 1971 in Townsville in der australischen Provinz Queensland geborene Journalist ist der Gründer der globalen Enthüllungsplattform Wikileaks. Sein Kollektiv hat mit der Erfassung und Weitergabe von internen Regierungsdokumenten auf der ganzen Welt für Furore gesorgt.

Dafür geriet Assange ins Fadenkreuz der Sicherheitsbehörden, wurde gejagt und schließlich in Großbritannien ins Gefängnis gesteckt. Dort sitzt er nach seinem gewaltsam beendeten politischen Asyl, das ihm sieben Jahre lang in der Botschaft Ecuadors gewährt worden war, nun schon seit über fünfzig Wochen im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, weil er mit seiner Flucht in die Botschaft angeblich die Meldeauflagen der britischen Justiz verletzt haben soll. In Wahrheit hat er jedoch mit diesem Schritt versucht, seine Auslieferung an die USA zu verhindern, die ihn we...