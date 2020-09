Fröhlich auf dem Grab tanzen

Mit Coverbands ist es immer so eine Sache: Sie können eine Ehre für die Gecoverten sein, oder zur peinlichen Profitmache verkommen. Auf dem Spektrum zwischen diesen Extremen ist Mickey Finn sicher eher Richtung Geldgeilheit zu verorten. Der ehemalige Perkussionist von T. Rex gründete nach dem Tod von Frontmann Marc Bolan die Band Mickey Finn’s T. Rex, und tingelte bis zu seinem Tod 2003 mit unbekanntem, aber Bolan ähnlich sehenden Sänger covernd durch die Lande. Auf besagter Skala etwas mehr Richtung »Ehre« befindet sich das jetzt erscheinende Album »Angel Headed Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex«, auf dem berühmte Fans die Lieder wieder aufleben lassen, etwa Father John Misty, Peaches, Joan Jett, und Nick Cave.

Was war dran an Bolan, bürgerlich: Mark Feld, das solch eine Würdigung und/oder Profitmache überhaupt ermöglichte? Bolan, geboren am 30. September 1947 in East London, posierte bereits mit 15 Jahren für ein englisches Magazin als Repräse...