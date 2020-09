Israel vor zweitem Lockdown

Der israelischen Bevölkerung steht ein erneuter mehrwöchiger Lockdown mit schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgen bevor. Das sogenannte Coronaviruskabinett hat am späten Donnerstag abend ein dreistufiges Maßnahmenpaket für die bevorstehende Zeit der in den Herbst fallenden jüdischen Feiertage beschlossen. Diese beginnen am Abend des kommenden Freitags mit dem Neujahrsfest (Rosch Haschana) und dauern mindestens bis zum Ende des mehrtägigen Laubhüttenfestes (Sukkot) am Abend des 9. Oktober. Im weiteren Sinn schließen sie auch noch Simchat Tora ein, das in diesem Jahr am 10. und 11. Oktober gefeiert wird.

Die erste Phase der Maßnahmen, die noch vom Gesamtkabinett bestätigt werden müssen, soll voraussichtlich kurz vor Rosch Haschana beginnen, also am 18. oder vielleicht auch schon am 17. September, die zweite um den 1. Oktober herum und die dritte ungefähr am 15. Oktober. In der ersten Phase soll das gesellschaftliche Leben aufs Allernotwendigste reduzi...