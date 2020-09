Kooperation statt Konfrontation

China und Indien haben sich auf einen Weg zur weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen und zur Beilegung des Grenzkonflikts geeinigt, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete. Einen Tag zuvor waren die Außenminister der beiden Staaten am Rande eines Treffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Moskau zusammengekommen. In einer Vereinbarung der Chefdiplomaten hieß es, China und Indien sollten sich an die Vielzahl von gemeinsamen Beschlüssen halten und »Differenzen nicht zu Streitigkeiten« werden lassen.

In den vergangenen Monaten war es an der Grenze der beiden Staaten wiederholt zu Zwische...