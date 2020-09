Wissen einer Deportierten

Mit den Worten »Die Kinder haben ein Recht auf einen neuen Anfang« thematisierte die 1921 geborene Psychoanalytikerin Anne-Lise Stern in der zuerst in Frankreich erschienenen Textsammlung »Früher mal ein deutsches Kind« ohne Beschönigung ihre Erfahrungen der Deportation nach Auschwitz und deren Auswirkungen auf ihre Arbeit.

Die Holocaustüberlebende hatte sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2013 der »deportierten« Erinnerung oder, wie der Philosoph Paul Ricœur es nannte, dem »bewahrenden Vergessen« gewidmet. Für sie ist die Geschichte des Holocaust vor allem eine psychische Realität und nicht die »große Geschichte«, wie sie Historiker erzählen. Das aus Sterns Vorträgen entstandene, 2020 erstmals in deutscher Sprache herausgegebene Buch ist davon geprägt. Sowohl in »Texte der Rückkehr« als auch in »Die Deportationserfahrung« wie in der »Lektüremontage« und »Zeit der Kirschen« nimmt sie, wie sie es selbst einmal formulierte, einen Platz als »Übermittlerin« zwische...