Aus dem Schatten

1977 tritt die Sozialpädagogin Christa Liniger ihre erste Stelle in einer psychiatrischen Klinik an. Ihr Freund Marc Bundi arbeitet als Assistenzarzt in derselben Einrichtung. Beide wollen ihre modernen Ideen im Umgang mit psychisch Kranken in dem Sanatorium auf dem Land einbringen, das vom älteren Professor Sennhauser geführt wird. Schnell wird klar, dass dies nicht ganz einfach wird.

Arte, 20.15 Uhr

Campingboom in NRW

Von der Knutschkugel zum Luxuscaravan

Im Corona-Urlaubssommer 2020 schweifen viele Reiselustige nicht in die Ferne. Sie entdecken ihre Liebe...