Geballte Wut in Bogotá

Nachdem in der Nacht zuvor ein Mann bei einem Polizeieinsatz getötet worden war, haben am Mittwoch abend (Ortszeit) Hunderte in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá gegen Polizeigewalt protestiert. Auf in den sogenannten sozialen Medien geteilten Videos sind Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften zu sehen. Mindestens sieben Menschen kamen dabei ums Leben, 140 wurden verletzt, wie die kolumbianische Tageszeitung El Tiempo am Donnerstag berichtete. Aus einer von den Einsatzkräften noch am selben Abend veröffentlichten Bilanz geht hervor, dass 53 Polizeiwachen beschädigt worden seien, teilweise wurden sie von wütenden Demonstranten angezündet. Auch in anderen Städten wie Cali und Medellín kam es zu Protesten.

Am Mittwoch hatten sich die Bilder des Polizeieinsatzes rasant in den »sozialen Medien« verbreitet. Darauf ist zu sehen, wie zwei Einsatzkräfte Javier Ordóñez im Stadtteil Villa Luz de Engativá im Westen Bogotás auf den Boden drücken, nachdem dies...