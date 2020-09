Saubere Schulen gefordert

»Die Lage ist nicht haltbar, von Sauberkeit kann nicht die Rede sein, in vielen Schulen gibt es kein Klopapier und keine Seife, Tische werden nicht desinfiziert«, beklagte Anne Zetsche, Sprecherin der Berliner Bürgerinitiative »Schule in Not e. V.«, am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verdi, GEW und IG BAU. Im Rahmen der Kampagne »Saubere Schule« zur Rekommunalisierung der Schulreinigung forderten die Vertreter des Bündnisses vom Senat konkrete Taten.

Das Bündnis rief die dafür zuständigen Bezirksämter auf, noch in diesem Schuljahr Modellprojekte zur sogenannten Eigenreinigung zu starten. Für das kommende Schuljahr forderte es, dass mindestens zehn Prozent der allgemeinbildenden Schulen in Eigenregie gesäubert werden. Dieser Anteil soll bis Sommer 2022 auf 25 Prozent und anschließend jährlich weiter steigen.

Begonnen hatte alles Anfang 2019 damit, dass Neuköllner Eltern und Lehrer feststellen mussten: Die Reinigung der Berliner Schulen i...