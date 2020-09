Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der verschenkte Staat Hinter dem Rücken ihrer diplomatischen Vertreter wurde die DDR von Gorbatschow preisgegeben. Über das Zustandekommen des Zwei-plus-vier-Vertrags Eberhard Czichon und Heinz Marohn In der Nacht zum Dienstag ist Eberhard ­Czichon im Alter von 90 Jahren gestorben. Der marxistische Historiker und jW-Autor war lange Zeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR tätig. Nach dem Ende des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden schrieb er gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Heinz Marohn das Buch »Das Geschenk. Die DDR im Perestroika-Ausverkauf« (erschienen 1999 im Papyrossa-Verlag, 2. Auflage 2009). Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck eines redaktionell gekürzten Abschnittes über den Zwei-plus-vier-Vertrag. (jW) Am 12. Februar 1990 trafen sich in Ottawa zum ersten und zum letzten Mal die 23 Außenminister der NATO-Staaten mit denen des Warschauer Vertrages, um einem Vorschlag von US-Präsidenten George Bush folgend, über einen »Offenen Himmel« (gemeint ist der »Open Skies«-Vertrag, der das Überfliegen der Territorien der Vertragspartner erlaubt; jW) und andere Fragen einer internationalen Rüstu...

