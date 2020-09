Scholz leidet an Amnesie

Olaf Scholz prescht voran. Üblicherweise werden Versprechen der SPD erst nach überstandener Bundestagswahl gebrochen. Der designierte Kanzlerkandidat belügt hingegen schon vorher Parlament und Öffentlichkeit. Scholz wurde am Mittwoch bereits zum dritten Mal vor den Finanzausschuss des Bundestags geladen, der unter anderem untersucht, welche Verantwortung der amtierende Finanzminister in seiner Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs bei der Aufarbeitung von »Cum-Ex«-Steuerdeals hatte. Immerhin geht es um 90 Millionen Euro, die sich die altehrwürdige Privatbank M. M. Warburg und Co. und deren Miteigentümer Christian Olearius unrechtmäßig hatten vom Staat auszahlen lassen.

Scholz hatte bislang erklärt, sich nur einmal mit Olearius getroffen zu haben. Doch Journalisten ist das Tagebuch d...