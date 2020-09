Hoffen auf Verständigung

Inmitten der neuerdings wieder aufgeflammten Grenzstreitigkeiten zwischen der Volksrepublik China und Indien könnten sich die Außenminister der beiden Staaten an diesem Donnerstag in Moskau treffen. In der Hauptstadt Russlands findet derzeit ein Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) statt. Sowohl in chinesischen als auch indischen Medien wurde spekuliert, dass Chinas Außenminister Wang Yi und sein indischer Amtskollege Subrahman­yam Jaishankar im Rahmen des Gipfels zu Gesprächen zusammenfinden könnten, um sich zu verständigen.

Bereits am Freitag waren sich die Verteidigungsminister der beiden Staaten am Rande der SOZ begegnet. Das Treffen war mit hohen Erwartungen verbunden. Indiens Rajnath Singh erklärte zwar im Anschluss, sein Land hoffe, beide Seiten würden eine »verantwortungsvolle Haltung« annehmen und die Grenztruppen »so früh wie möglich abziehen« – von Entspannung konnte aber keine Rede sein. Im Gegenteil: Wie Chinas Außenamt...