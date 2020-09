»Soziales Lernen geriet in den Hintergrund«

Das UNICEF-Forschungszentrum »Innocenti«, das dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen angehört, hat in einer neuen Studie herausgefunden, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland weniger mit ihrem Leben zufrieden sind als in anderen Industrieländern. Wie kommt es dazu?

Die Zufriedenheit von Kindern bezieht sich auf das psychische, körperliche, schulische und soziale Wohlbefinden. Der Wohlstand, der in einem Industrieland herrscht, stellt keine Garantie für ein gutes Aufwachsen aller Kinder dar. Entscheidend ist, welche Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten sie in der Gesellschaft haben. Zu ihrem Wohlbefinden gehört nicht nur, dass sie materiell abgesichert sind, sondern es spielt auch eine große Rolle, wie sie selbst ihre Möglichkeiten einschätzen. Da sagen in Deutschland 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen, sie seien zufrieden.

Nun könnte man meinen, dies sei doch ein recht guter Wert. Tatsächlich bedeutet es aber, dass beispielsweise jeder vie...