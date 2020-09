Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nie unentschiedeln! André Dahlmeyer Einen wunderschönen guten Morgen! Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, der brasilianische Weltpokalgewinner von Tokio 1983 (2:1 nach Verlängerung gegen den HSV), krönte sich vorletztes Wochenende mit einer 1:2 Heimniederlage gegen SER Caxias do Sul (das Hinspiel hatte Grêmio auswärts mit 2:0 eingetütet) zum dritten Mal hintereinander zum Meister des Bundesstaatenturniers Torneo Gaúcho. Trainer Renato Gaúcho, im eingangs erwähnten Weltpokalfinale mit zwei Toren der Henker des HSV, ist der erste Trainer seit 1958, dem eine solche Serie bei Grêmio gelang. Am 15. September wird der von englischen und deutschen Emigranten gegründete Verein 117 Jahre alt. Einen Tag später besuchen die Gremistas im Talkessel von Santiago de Chile die Universidad Católica anlässlich eines Spiels der Gruppe E der Copa Libertadores. Die wird kommende Woche neu gestartet, das Finale ist für Januar 2021 geplant. Grêmio ist ausgerechnet in derselben Gruppe gelandet wie der Erzrivale Spor...

Artikel-Länge: 3404 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen