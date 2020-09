Nulldiät per Livestream

Das mit »den blühenden Landschaften« hat bekanntlich auch 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD noch nicht so geklappt. Inzwischen gedeiht zwar so einiges in den östlichen Bundesländern, aber mancherorts herrscht eben auch Trostlosigkeit – vorneweg in der Lohntüte der Beschäftigten und mehr noch in der Kasse derer, die keine Lohntüte haben. Da ist guter Rat teuer, zumal der irgendwelcher PR-Abteilungen. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) haben die sich zum Einheitsjubiläumsjahr etwas ausgedacht: Damit die Konjunktur im Osten endlich anläuft, braucht es einen »Wachstumstag«.

Am Dienstag war es soweit. In Berlin trafen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum »1. Ostdeutschen Wachstumstag – Unternehmen im Dialog« zusammen. Ausrichter war neben dem BMWi das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung von Sachsen-Anhalt, in dessen Landesvertretung die Veranstaltung am Vormittag zwischen 10.30 Uhr und 12...