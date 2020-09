»Scholz verkörpert diese Entwicklung«

Bundesfinanzminister Olaf Scholz steht derzeit wegen des Cum-Ex-Betrugs unter Beschuss. Er musste zugeben, sich in seiner früheren Funktion als Hamburgs Erster Bürgermeister mehrfach mit Christian Olearius, Miteigentümer der tief in den Finanzskandal verstrickten Warburg-Bank, getroffen zu haben. Erleben wir hier eine Salamitaktik des SPD-Kanzlerkandidaten?

Das kann man so sagen. Scholz gibt nur das zu, was nicht mehr geleugnet werden kann. Schon im Februar musste er einräumen, dass er sich mit Olearius im November 2017 im Rathaus zu einem Gespräch getroffen hatte – mehr als zwei Jahre wurde da schon gegen Warburg ermittelt. Das NDR-Magazin »Panorama« und die Zeit hatten entsprechende Tagebucheinträge von Olearius veröffentlicht. Jetzt dasselbe Muster: »Panorama« und Süddeutsche Zeitung berichteten, in Olearius’ Tagebuch seien bereits zwei Treffen 2016 vermerkt worde...