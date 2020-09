Luftpumpen im »Joggeli«

Wollte man den Auftritt der DFB-Kicker am Sonntag in der Nations League gegen die Schweiz kindgerecht aufbereiten, läge als Titel »Der Jogi im Joggeli« auf der Hand. »Joggeli« nennt der Volksmund in Basel das Stadion St. Jakob-Park, in dem sich das 1:1 zutrug. Auch im nunmehr sechsten Spiel in dem noch jungen Wettbewerb blieb die von Joachim »Jogi« Löw zusammengecastete DFB-Auswahl sieglos. Zum Mitschreiben: Fußballdeutschland sieglos – sechsmal. Und da fragt mich der Redakteur allen Ernstes, was denn die Nations League in der Unterklassenkolumne zu suchen hätte.

Straight into the Unterklassen – blickt man mit der effizienz- und kennzahlenorientierten Perspektive eines Finanzanalysten auf die Entwicklung der höchsten bundesdeutschen Kickrepräsentanz seit dem WM-Titel 2014, kann es kein anderes Urteil geben. Seit 15 Jahren ist Löw nunmehr Bundestrainer und, mit Verlaub, der Lack scheint ab. Ein Begriff wie »Altersstar...