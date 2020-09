Die wunderbare Welt der Weine

England, ein königlicher Sekt, Folge 7 von 10

Ein Schlückchen aus dem Vorabendprogramm, Folge sieben von zehn dieser Reihe. Seit ein paar Jahren zeichnet sich im Süden Englands ein neuer Trend ab: Die Wälder und Wiesen der Hügellandschaften von Kent und Sussex werden nach und nach von Rebzeilen verdrängt. Schon immer waren die Briten Champagnerliebhaber – jetzt stellen sie ihren eigenen Schaumwein her, der dem französischen Luxusgetränk in nichts nachstehen soll: den »English Quality Sparkling Wine«. Er wurde zu einem großen Erfolg. Die immer höheren Temperaturen und Kalkböden, die denen in der Champagne ähneln, schaffen ideale Vora...