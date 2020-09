Großfusion in Frankreich geplant

Der französische Wasser- und Abfallkonzern Suez wehrt sich gegen den Übernahmeversuch durch den Konkurrenten und Weltmarktführer Veolia. Suez-Chef Bertrand Camus bewertete in einem Interview mit Le Figaro am Sonntag die Offerte als »opportunistische Finanztransaktion«, bei der die Vermögenswerte seines Unternehmens viel zu niedrig bewertet würden. Das ganze Vorhaben sei absurd und ein »Irrweg« für Frankreich. Zuvor hatte Veolia mitgeteilt, die Suez-Anteile des Energiekonzerns Engie für 2,9 Milliarden Euro aufkaufen zu wollen. Engie, bei dem der französische Staat 23,6 Prozent der Anteile hält, besitzt 29,9 Prozent von Suez. Sollte Veolia mit der Offerte an Engie erfolgreich sein, will das Unternehmen ein Angebot für die übrigen Anteile von Suez abgeben.

Die Gewerkschaftsorganisation der betroffenen Konzerne befürchten, dass die Fusion zu Stellenabbau führen wird. In einer gemeinsamen Erklärung der CGT Engie und der CGT Suez vom 2. September beklagen sie, ...