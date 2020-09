Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Töten geht weiter In Togo hält sich Familiendynastie mit Gewalt und Mord an der Macht Martin Dolzer Im westafrikanischen Togo hoffen einige Menschen auf einen Militärputsch wie in Mali, um die seit 60 Jahren herrschende Diktatur der Familie Gnassingbé zu überwinden. Tikpi Atchadam, Vorsitzende der oppositionellen Panafrikanischen Nationalpartei (PNP) rief jedoch vergangene Woche von einem verstecktem Ort aus dazu auf, dass die Bevölkerung sich besser auf ihre eigene Kraft besinne. Sie solle sich organisieren und gegen die Diktatur aufstehen, anstatt sich auf das Militär zu verlassen. Dieses sei feudalistisch, stammeszentriert und auf die Familie Gnasssingbé ausgerichtet. Die meisten der knapp acht Millionen Einwohner Togos leben weit unter dem Existenzminimum. Gewinnbringende Unternehmen sind bis auf wenige Ausnahmen in Händen der früheren Kolonialmacht Frankreich oder gehören der Familie Gnassingbé und den politischen Eliten. Nach den von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahlen in Togo am 23. Februar dieses Jahres hatte die staatliche...

