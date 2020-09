Zum Sichern der Ladung gezwungen

Ein Rotterdamer Gerichtsurteil hat Ende August den langjährigen Streit um die Ladungssicherung an Bord von Frachtschiffen erneut ins Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt: Das Gericht weigerte sich, einen Schiffseigner per einstweiliger Anordnung zur Einhaltung geltenden Tarifrechts zu verpflichten – der Streitfall wird somit bis zu einer Hauptverhandlung vertagt. Die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF) als globale Dachgewerkschaft auch der maritimen Wirtschaft protestierte entschieden und kündigte verschärften Widerstand an: Es gehe um nichts weniger als einen Tarifbruch, der die Gesundheit von Seeleuten und die Sicherheit von Schiffen gefährde.

Ende Februar 2018 hatten sich im philippinischen Manila maritime Gewerkschaften und Unternehmer auf einen internationalen Rahmentarifvertrag für Seeleute verständigt, der unter anderem den Streit darüber beenden sollte, ob das sogenannte Laschen Hafenarbeitern zu überlassen ist oder aus Kosten-...