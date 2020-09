Antiamerikanischer Stoßtrupp

Der Antiamerikanismus macht endlich Fortschritte: Es könnte sein, dass die deutsche (europäische?) Ratingagentur Scope vielleicht einmal berücksichtigt wird, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) darüber entscheidet, welche Staatsanleihen als Pfand beim Verleihen von frischem Zentralbankgeld akzeptiert werden. Es ist vielleicht nicht jedem bekannt, dass die EZB bislang nur nordamerikanische Ratingagenturen für ihr Urteil heranzieht. Das sind die drei US-Unternehmen Standard & Poor’s (S&P), Moody’s und Fitch sowie die kanadische DBRS. Die ersten drei sind schon seit Anfang des vorigen Jahrhunderts im Ratinggeschäft tätig. Das heißt, sie boten Unternehmen, die am Bondmarkt Schulden machen wollten, ein Soliditätszertifikat an, so ähnlich wie heute die zahlreichen verkaufsfördernden Biolabels – alles natürlich streng geprüft.

Seit der Finanzmarkt in den 80er Jahren grandios expandierte und das Geschäft der Ratingagenturen nach Europa schwappte, beher...