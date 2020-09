Gegründet 1947 Sa. / So., 5. / 6. September 2020, Nr. 208

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verantwortung abgewälzt Englische Gesundheitsbehörde wird durch neues Institut ersetzt. Probleme damit nicht gelöst Christian Bunke, Manchester Der britische Gesundheitsminister Matthew Hancock hat einen Schuldigen für das Versagen der britischen Politik in der Coronapandemie ausgemacht: die Gesundheitsbehörde »Public Health England« (PHE). Bereits Mitte August hatte sein Ministerium erklärt, die PHE habe bei der Untersuchung von Abstrichproben sowie der Rückverfolgung von Infektionsketten versagt, weshalb die Behörde durch ein neues »Nationales Institut für Gesundheitsschutz« ersetzt werden solle. Am Dienstag startete nun offiziell die Planungsphase, das neue Institut soll im Frühling kommenden Jahres voll einsatzfähig sein. Die PHE, die direkt dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, wurde erst 2013 als Ergebnis des von einer konservativen Regierung geschaffenen »Gesundheits- und Sozialversorgungsgesetzes« ins Leben gerufen. Ab dem Zeitpunkt übernahm sie Aufgaben, die vorher vom staatlichen Gesundheitssystem »National Health Service« (NHS) wahrgenommen worden waren. Damals ging es darum, kos...

Artikel-Länge: 3799 Zeichen

