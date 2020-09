Gegründet 1947 Sa. / So., 5. / 6. September 2020, Nr. 208

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Oft unterirdische Diskussionskultur ist unser Problem« Debatte in Die Linke über Rolle von Bundestagsfraktion, Karrieren im Parlament und personellen Neuanfang. Ein Gespräch mit Niema Movassat Markus Bernhardt Sie hatten sich schon vor der parlamentarischen Sommerpause entschlossen, im kommenden Jahr nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. War die Zeit als Abgeordneter so unerträglich? Bemerkenswert ist, dass einen alle fragen, warum man aufhört. Dabei muss es völlig normal in der Demokratie sein, dass Abgeordnete nicht ewig im Parlament sitzen. Die Zeit als Abgeordneter war ganz und gar nicht unerträglich. Die Möglichkeit, Gesprächspartner aus aller Welt und so auch andere Perspektiven kennenzulernen oder die Chance, die Regierung durch gute Fragen oder Anträge unter Druck zu setzen und dabei medial wahrgenommen zu werden, sind ein Privileg. Ebenso bedeutsam ist, dass ich und andere Abgeordnete außerparlamentarischen Protest als parlamentarische Beobachter unterstützen können. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz dann aus? Konnten Sie auch aus der Opposition heraus Erfolge erzielen? Ich konnte über die Jahre bei einigen Themen Akzente setzen, bei denen Die...

Artikel-Länge: 4157 Zeichen

