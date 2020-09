Jenseits der Illusionen

Sozialismus – ein Wort, das die Kapitalisten und die Herrschsüchtigen dieser Welt schon immer als Kriegserklärung betrachten. Der Einsatz für eine lebenswerte Welt für alle war und ist eine gefährliche Sache. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Privilegierten zu jedem Mittel greifen, um ihre Position zu sichern. Deshalb mussten und müssen die Sozialisten ein hohes Maß an Opferbereitschaft aufbringen in ihrem Kampf um eine bessere Welt. Salvador Allende war einer von ihnen.

Der Weg zum Wahlsieg

Allende wurde am 26. Juni 1908 geboren. In einer Zeit, als in Chile trotz großen Rohstoffreichtums rund die Hälfte der Bevölkerung schlecht ernährt war, 600.000 Kinder litten gar an Unterernährung, beschloss er, ein Medizinstudium aufzunehmen, das er 1933 abschloss.

Im selben Jahr entstand die Sozialistische Partei Chiles, in der Allende von Anfang an eine prägende Rolle spielte. 1937 wurde er nicht nur zum ersten Mal ins Parlament Chiles, sondern auch zum Ge...