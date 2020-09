Kein Sieg ohne Profis

In diesen Tagen erscheint das neue Heft der Zeitschrift Marxistische Blätter mit dem Schwerpunkt »Friedrich Engels«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autor redaktionell gekürzt den Beitrag von Kai Köhler: »Friedrich Engels als Militärtheoretiker«. Das Heft kann unter www.neue-impulse-verlag.de bestellt werden. (jW)

Trug Marx den Spitznamen »Mohr«, so wurde Engels »General« genannt. Das lag kaum daran, dass er 1841/42 seinen preußischen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger absolviert hatte, und auch nicht allein an den praktischen Erfahrungen im Jahr 1849, als er sich einige Tage im Mai in Elberfeld daran beteiligte, die Verteidigung der aufständischen Stadt gegen preußische Truppen vorzubereiten, und im Juni und Juli in der badischen Revolutionsarmee kämpfte.

Erst danach, in den Jahren 1851/52, entschloss sich Engels, nicht nur das Erlebte durch eine Beschäftigung mit der militärwissenschaftlichen Forschung ...