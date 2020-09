Ay, mamita!

Einen wunderschönen guten Morgen! Atlético Mineiro aus Belo Horizonte hat am Sonntag das Bundesstaatenturnier Campeonato Mineiro in Brasilien gewonnen. Die »Hähne« besiegten im Estádio Governador Magalhães Pinto auch im Finalrückspiel den Drittligisten Tombense Futebol Clube (aus dem 12.000-Seelen-Städchen Tombos) mit 1:0. Am Campeonato Mineiro partizipieren die Klubs des südöstlichen Bundesstaats Minas Gerais. Das einzige Tor des Matches schoss Mittelfeldakteur Jair Rodrigues Júnior in der 49. Spielminute des ersten Abschnitts per Kopfballverlängerung nach einer Ecke.

Das Hinspiel am Donnerstag (im selben Stadion, in dem normalerweise Atlético-Lokalrivale Cruzeiro kickt) war mit 2:1 ebenfalls an das Team aus Belo Horizonte gegangen. Zwar hatte Mittelstürmer Rubens da Silva Coura Tombense zunächst durch einen vom VAR (Schiri-Assi) verhängten zweifelhaften Strafstoß in Führung gebracht. Doch praktisch im Gegenzug gelang Eduardo Sasha mit einem Abstauber au...