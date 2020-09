Leugnung auf britisch

Tausende Menschen haben sich am vergangenen Samstag auf dem Trafalgar Square in London versammelt, um dort unter dem Motto »Unite for Freedom« gegen die Coronapolitik der britischen Regierung zu protestieren. Aufgerufen hatte eine breite Allianz von Einzelpersonen und Gruppierungen, von denen viele dem bis ins faschistische Spektrum reichenden, verschwörungsideologischen Lager zuzurechnen sind.

Zu den Hauptrednern zählten die Coronaleugner David Icke und Piers Corbyn, Bruder des früheren Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Neben zahlreichen Plakaten der esoterisch-antisemitischen Verschwörungssekte »Qanon« war auch eine Flagge der »British Union of Fascists« deutlich zu sehen. Mobilisiert wurde laut dem über die sogenannten sozialen Medien verbreiteten Demoplakat unter anderem mit den Slogans: »Keine weiteren Lockdowns«, »Jobs, Rechte und Freiheiten wieder herstellen«, »Nein zu allen Covidimpfprogrammen«, »Nein zur Herrschaft von Bill Gates« sowie »Stoppt ...