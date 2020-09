Status als Seemacht angestrebt

Das Konzept der »Blauen Heimat« (»Mavi Vatan«, auch als »Blaues Vaterland« übersetzt) hat seine Ursprünge in den frühen Jahren der Regierung von Recep Tayyip Erdogan. Damals wuchs die türkische Wirtschaft rasant, begann bald immer stärker ins Ausland zu expandieren. Begleitet wurde die Entstehung einer vom Westen immer weniger abhängigen ökonomischen Basis von Bemühungen um eine eigenständigere türkische Außenpolitik. Dazu trugen auch Marinekreise bei.

War die Funktion der türkischen Marine in den Jahren der Systemkonfrontation stets durch ihre Rolle innerhalb der NATO definiert worden, so ergaben sich seit Beginn der 1990er Jahre neue Spielräume, die zu nutzen die türkische Marineführung entschlossen war. Im Jahr 2006 trat Konteradmiral Cem Gürdeniz mit seinem Konzept der »Blauen Heimat« an die Öffentlichkeit. Es ist vor allem in den Jahren nach dem Putschversuch vom 15./16. Juli 2016 populär geworden.

»Blaue Heimat« bezeichnet zunächst die Seegebiete de...