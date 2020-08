Vorsprung Ost

Wer denkt, die Uhren im Osten laufen langsamer als im Rest unserer schönen Bundesrepublik, der irrt. Zumindest, was den Spielbetrieb im Fußball angeht. Der dritte Spieltag in der Regionalliga Nordost ist bereits Geschichte, während die Chose für die anderen Verbände (Nord, West und Südwest) erst am ersten Wochenende des Septembers startet. Bayern hat gänzlich gepasst und wird wohl die coronabedingt abgebrochene letzte Saison im nächsten Frühjahr weiter ausspielen, nicht ohne zuvor mit dem Türkgücü München einen Aufsteiger in die dritte Liga entsandt zu haben.

Die Nordostler sind hochmotiviert, denn endlich wird nach Ende der Saison (so sie denn tatsächlich in vollem Umfang stattfindet) der Meister auch wieder automatisch aufsteigen können, ohne sich in einer für einen Champion demütigenden Relegation den Platz an der Sonne in der dritten Liga erkämpfen zu müssen. Für den letzten Champ Lok Leipzig ging dieses Unterfangen gegen den Sieger der Gruppe West, d...