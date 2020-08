Senat kassiert Sonderzahlung

Eigentlich sollten alle rund 125.000 Beamten und Angestellten im Landesdienst Berlins mit einem Einkommen unter 5.000 Euro brutto ab November eine monatliche Hauptstadtzulage in Höhe von 150 Euro bekommen. Doch diese lange vor der Coronapandemie beschlossene Regelung könnte kippen.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nannte vergangenen Dienstag vor der Presse die Zulage nun ausgerechnet wegen der Pandemie nicht mehr vermittelbar. Angesichts der auf den Shutdown folgenden schweren Rezession sowie steigender Erwerbslosen- und Kurzarbeiterzahlen sei die Prämie für die Berliner Landesbediensteten aus der Zeit gefallen. Das steht laut Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in einem internen Papier der Senatsfinanzverwaltung. Außerdem stellt sich die »Tarifgemeinschaft deutscher Länder« (TdL), Unternehmerverband für den öffentlichen Dienst der Bundesländer, quer. Mit der TdL werde noch verhandelt, so Kollatz, der stellvertretender Vorsitzender in diesem Gre...