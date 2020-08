Unglücklich verliebt

Man hält das Sichverlieben oft für das Leben selbst, weil das Leben nur dann wirklich lebt. Märchen sollten statt mit einem »Es war einmal« besser mit »Es wird einmal sein« beginnen, meint der norwegische Schriftsteller Lars Saabye Christensen in seinem Roman »Der Sommer, in dem meine Mutter zum Mond fliegen wollte«. Es wird eine richtig glückliche Liebe daraus werden, heißt das: eine »feste Beziehung«. Aber die stellt sich nicht immer ein. Bei Marx steht: »Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, d. h. wenn dein Lieben als Lieben nicht die Gegenliebe produziert, wenn du durch deine Lebensäußerung als liebender Mensch dich nicht zum geliebten Menschen machst, so ist deine Liebe ohnmächtig, ein Unglück.«

Nur beim Lesen und Schreiben gibt es keine Welt da draußen und keinen Körper mehr. So vermeidet man ein mögliches Unglück. Wer aber schon mittendrin steckt, dem helfen keine Lektüren und Gedichte. Wer eine auch körperliche Liebe will, der verdoppelt ...