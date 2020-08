Mindestlohn in Katar eingeführt

Das Emirat Katar führt einen Mindestlohn von monatlich 1.000 Riyal ein, umgerechnet 230,79 Euro. Er gilt für in- und ausländische Beschäftigte. Hinzu kommen ein Zuschuss von 115,39 Euro für die Unterkunft und 69,24 Euro für Lebensmittel, sofern beides nicht vom Unternehmen gestellt wird. Das Gesetz tritt in sechs Monaten in Kraft. Das meldete die katarische Nachrichtenagentur QNA am Sonntag auf Twitter.

»Der Staat Katar hat sich dem Aufbau eines modernen und dynamischen Arbeitsmarktes verpflichtet. Im Einklang mit Katars Vision 2030 markiert dieses neue Gesetz einen großen Meilenstein auf dieser Reise, von dem die Arbeiter, Unternehmer und die Nation gleichermaßen profitieren«, stellte der Minister für Arbeit und Soziales, Jussuf Mohammed Al-Othman Fakhro, am Sonntag auf Twitter zufrieden fest.

Fast wichtiger noch als der Mindestlohn ist die angekündigte Abschaffung des berüchtigten Kafala-Systems, das Arbeitsmigranten praktisch an ihren Chef fesselt. Im ...