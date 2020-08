Weiterhin der Hinterhof

Die Regierung des rechten Präsidenten Iván Duque hat den Aufenthalt und Einsatz einer aus 53 US-Militärs gebildeten Spezialeinheit in Kolumbien genehmigt. Am Donnerstag berichtete die Zeitung El Tiempo, Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo habe bestätigt, dass die US-Truppe bereits am 20. Juli ihre Tätigkeiten wieder aufgenommen habe. Ihre Aufgabe bestehe darin, das kolumbianische Militär zu »beraten« und zu »trainieren«.

Die US-Soldaten waren bereits Anfang Juni in Kolumbien eingetroffen. Damals hatten die Botschaft der Vereinigten Staaten in Bogotá und das Verteidigungsministerium mitgeteilt, die Einheit werde in den kommenden Monaten die kolumbianischen Streitkräfte im »Kampf gegen die Drogen« unterstützen. Daraufhin klagten 25 Kongressabgeordnete vor dem V...