Zum Inhalt dieser Ausgabe | Staatsfaschisierung Jens Renner über die neueste Geschichte der italienischen Rechten Der Autor Jens Renner hat ein knappes, aber informatives Buch über die jüngste Geschichte der italienischen Rechten vorgelegt. Der Anlass liegt auf der Hand: Auch nach dem »selbstverschuldeten Sturz« des Lega-Chefs Matteo Salvini als Innenminister und dem Ende der Koalitionsregierung der Lega und der »Fünf-Sterne-Bewegung« im Spätsommer 2019 verfügt, so Renner, »der Rechtsblock aus Lega, Forza Italia und Fratelli d’Italia über eine stabile Anhängerschaft«. Bei einer Neuwahl sei eine »rechte Mehrheit greifbar nahe«. Renner versteht das Buch als Beitrag zu einem genaueren Verständnis der »italienischen Verhältnisse« und zu der Frage, inwiefern diese auf andere Länder übertragbar sind. Er beginnt seine Darstellung mit einem Überblick über die Strategien der faschistischen Rechten in der Nachkriegszeit – dazu gehört die vom 1946 gegründeten Movimento Sociale Italiano (MSI) ausgehende Straßengewalt der 1970er Jahre, die Attentatspolitik faschistischer Terrorgr...

Artikel-Länge: 3176 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen