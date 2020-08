Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein D-Day an der Donau Erwin Riess Der Dozent war oberhalb des Freudenauer Donaukraftwerks mit seiner Rennmaschine auf der Dammkrone unterwegs. Mit hohem Tempo näherte er sich einer Biegung, die von einem uralten Pappelbaum überragt wurde. Im letzten Moment erkannte der Dozent in dessen Schatten einen Rollstuhlfahrer. Der schaute durch ein Fernglas stromabwärts. Der Dozent legte eine Vollbremsung hin, der Rollstuhlfahrer erschrak. »Sie haben sich einen gefährlichen Platz für Ihre Schiffsbeobachtungen ausgesucht«, sagte der Dozent, der umständlich aus den Fußrastern schlüpfte. »Sie sehen ja selbst, es ist die einzige schattige Stelle im weiten Umkreis«, entgegnete Herr Groll. »Konnte ich damit rechnen, dass ein skrupelloser Fahrradrowdy den Uferbegleitweg mit einem Velodrom verwechselt?« Vorsichtig lehnte der Dozent seine Rennmaschine an die Silberpappel. »Haben Sie das Schild nicht gesehen!« rief Groll. »Fahrräder anlehnen verboten! Zuwiderhandeln wird behördlich geahndet.« Er sehe nirgend...

Artikel-Länge: 4771 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen