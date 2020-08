Keine Freunde der Schwarzen

In einer Situation, in der die beiden großen politischen Parteien der Vereinigten Staaten von Amerika um die nächste US-Präsidentschaft streiten, steht mehr auf dem Spiel als nur die Demokratie. Das schwarze Amerika steht vor Entscheidungen, die weniger klar sind als derzeit dargestellt. Denn der amtierende US-Präsident Donald Trump erscheint in diesem politischen Theater als »Buhmann« und ultimatives Schreckgespenst für alle Schwarzen – als Rassist. Umgekehrt wird seinem Erzfeind Joseph Biden die Rolle des angeblichen »Freundes der Schwarzen« zugeschrieben. Und das vor allem wegen seiner früheren Rolle als Vize von Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten der USA. William Shakespeare hat in seiner Komödie »Wie es euch gefällt« den passenden Satz dazu gepr...