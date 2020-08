Kipping und Riexinger treten ab

Die Kovorsitzenden der Partei Die Linke, Katja Kipping und Bernd Riexinger, werden nicht erneut für das höchste Parteiamt kandidieren. Riexinger gab seine Entscheidung am Sonnabend in einem fünfseitigen Schreiben an den Bundesvorstand, den baden-württembergischen Landesvorstand und weitere Parteigremien bekannt, welches jW vorliegt. Kippings Entscheidung, die sie in einem ebenfalls jW vorliegenden dreiseitigen Schreiben an die Gremien mitgeteilt hatte, hatte die Bundesgeschäftsstelle in Berlin bereits am Freitag bestätigt.

Kipping wolle »weiterhin Verantwortung übernehmen« für »neue linke Mehrheiten« und »verstärkt in der Gesellschaft Brücken bauen für einen so...