Powells »neue« Strategie

Wo befindet sich das viele Geld, das die Notenbanken seit Jahren und verstärkt seit Beginn der Coronakrise in die Welt gesetzt haben? Die Antwort lautet: beim fungierenden Kapital. Die Unternehmen horten Cash. Die US-Konzerne, die ja durchaus beispielhaft für den Rest der Welt gelten können, haben binnen eines halben Jahres ihren Bestand an Bargeld um 39 Prozent auf 1,35 Billionen Dollar erhöht. Das ist nicht das Ergebnis plötzlich hereinströmender Gewinne. Eher im Gegenteil. Die Unternehmen haben sich das Plus an Cash geliehen – von den Banken und über Anleiheemissionen. Die Ratingagentur S&P kalkuliert, dass die Unternehmen weltweit in diesem Jahr schon Anleihen (auch Bonds genannt) im Volumen von zwei Billionen Dollar begeben haben.

Das wichtigste Motiv der Kapitalisten, Bargeld zu horten, ist das Vorhalten einer Notreserve, also das Bemühen, jederzeit zahlungsfähig zu sein, um die Pleite zu vermeiden. Bevor die aktuelle Krise begann, klagten Noten...