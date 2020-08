Abgang des Tages: Philip Hogan

Er habe gegen keine Hygieneauflagen verstoßen, sagte Philip Hogan, nachdem er wegen des Verstoßes gegen ebensolche am Mittwoch abend von seinem Posten als EU-Handelskommissar zurückgetreten war. Der Interpretationsspielraum ist begrenzt: In Irland gilt für Einreisende eine zweiwöchige Quarantänepflicht. Hogan war zwanzig Tage dort, ohne sich zu isolieren. Außerdem dürfen in Irland bei Treffen in geschlossenen Räumen maximal sechs Personen anwesend sein. Hogan hatte es sich nicht nehmen lassen, an einem »Golfdinner« mit 80 Gästen teilzunehmen.

Nun erklärte Oberkommissarin U...