Lebenslänglich für Faschisten

Erstmals in der Geschichte Neuseelands hat ein Gericht die »verschärfte Höchststrafe« verhängt, die dem Faschisten Brenton Harrison Tarrant keine Möglichkeit gibt, jemals wieder entlassen zu werden. Nach einer viertägigen finalen Anhörung hat der Oberste Gerichtshof in Auckland den Attentäter von Christchurch am Donnerstag zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt.

Am 19. März 2019 hatte der Australier in der größten Stadt der Südinsel Neuseelands zwei Moscheen angegriffen, dabei 51 Menschen getötet und die Tat mittels einer Helmkamera live im Internet übertragen. In den vergangenen Monaten wurden während des Prozesses mehr als 100 Aussagen von Zeugen und von Opfern gehört, die bis heute an den Folgen leiden, wie etwa die 26jährige Sazada Akhter, die für den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzen wird. Tarrant verfolgte die Aussagen regungslos und wies alle Rassismusvorwürfe von sich. Der nun Verurteilte hatte sich bereits früher im Prozess des ...