Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Grenzenloses Frankreich Französisch-Guayana Ziemlich kolonialistisch anmutend, dieser Titel. Interessant jedenfalls, wie hier ein Enthusiast eine seit dem 19. Jahrhundert stillgelegte Kakaoplantage wieder rentabel machen will und viel über »Regenwaldschokolade« erzählt. F 2014. Arte, 18.25 Uhr Re: Wissen, was man kauft Wer ein Produkt hergestellt hat und unter welchen Bedingungen, das erfährt der Konsument meist nur nach hartnäckigem Nachfragen. Häufig wissen Händler selbst wenig über die Herkunft der Rohstoffe oder Missstände in ihren Lieferketten. Ein Filmteam traf wache Menschen, die für mehr Transparenz und Verantwortung kämpfen: den Textilfachmann Ralf Hellmann, dessen Großkunden Rolf Slickers und den IT-Experten Ant...

